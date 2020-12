Grande Fratello Vip, “ti uccido”: raptus brutale di Samantha de Grenet. Squalificata? “Non me ne frega un c***”

22 dicembre 2020 a

Ma che combina Samantha de Grenet? Il Grande Fratello Vip può nuocere gravemente ai personaggi che decidono di partecipare, e questo è sicuramente il suo caso. Sui social e in rete sono pronti a spedirla a casa non appena ve ne sarà occasione, ma nelle ultime ore sono successe cose che hanno fatto gridare addirittura alla squalifica. Sì, perché dopo diversi battibecchi e scontri più o meno accesi con Stefania Orlando (partiti tra l’altro da motivi futili come l’organizzazione delle pulizie in cucina), la De Grenet ha avuto un raptus in giardino. Parlando con Sonia Lorenzini, la concorrente si è infatti lasciata sfuggire una frase abbastanza pesante: “Io la uccido. Cacciatemi, ho detto che la uccido, non me ne frega un c***”. Davvero una brutta figura, che mette in grossissimo imbarazzo Alfonso Signorini e il suo team: che si prospetti l’ennesimo caso da provvedimento disciplinare di questa infinita edizione?

