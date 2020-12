Grande Fratello Vip, bomba di Alfonso Signorini: "Della mia fidanzata me ne frego. Sapete chi me lo ha detto?"

Francesco Fredella 23 dicembre 2020 a

a

a

Casa Chi, il format in Rete di Alfonso Signorini: subito si sente il sapore dello scoop. Il conduttore del Grande Fratello Vip svela un dettaglio inedito. “C’è un vippone nella casa di adesso che alla mia domanda diretta al provino ‘Se entri nella casa del Grande Fratello Vip con la tua fidanzata come la metti?’ mi ha risposto ‘Ma chi se la ricorda più. Io me la [dimentico n.d.r.] appena entro nella casa. Non mi ricordo neanche più di lei e adesso è là a fare il cuoricino”, dice il conduttore del programma di Canale 5.

“Ti uccido”. Samantha de Grenet, raptus brutale: cacciata con vergogna? “Non me ne frega un c***” | Video



Non è ancora chiaro quale sia il vippone che avrebbe detto queste frasi choc. Ma alcuni indizi porterebbero ad Andrea Zelletta. Sarà realmente così? L’ex di Uomini e donne, che è stato uno dei primi ad entrare nella casa, sembra invece legatissimo alla fidanzata. Il mistero s’infittisce, ma il nome del super concorrente non dovrebbe essere svelato a stretto giro. Signorini, intanto, continua la preparazione della nuova super puntata di Capodanno (a cui - ci dicono - tiene tantissimo).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.