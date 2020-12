Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci fa arrivare un messaggio a Petrelli nella casa: Salemi umiliata

23 dicembre 2020 a

Pierpaolo Pretelli ha ricevuto due messaggi aerei, di cui uno potrebbe essere di Elisabetta Gregoraci, mentre il secondo è stato mandato da alcuni fan dell'ex velino di Striscia la Notizia. Pretelli, nel reality, ha avuto un forte legame proprio con la Elisabetta Gregoraci, ma anche del feeling con Giulia Salemi. In uno dei due strisconi c'era scritto: “Pierpaolo uomini veri come te. Non sei solo, noi con te”. Il secondo, oltre agli auguri di Natale, sembrava proprio rivolto al suo rapporto con la Salemi ("Pierpa vola solo“), una sorta di consiglio di viversi l'esperienza televisiva senza avere flirt con Giulia Salemi.

“Perché è gelosa?”. Gregoraci, il gesto che manda nel panico Pretelli: grosso caso amoroso al GF Vip

Pierpaolo Pretelli non è riuscito a trattenere la forte emozione, per questo secondo messaggio. Ha fatto capire di aver pensato che sia stata proprio la Gregoraci a mandargli il messaggio tramite un aereo: “Lei mi chiama Pierpa, me l’ha mandato lei. Mi tremano le gambe”. Anche se Stefania Orlando gli ha fatto notare che non è per niente carino che l’ex gieffina non vuole che lui "voli con qualcun altro". La Gregoraci, al momento, non ha confermato o smentito nulla sui social.

