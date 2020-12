Striscia la Notizia, "tanti auguri a modo nostro". Come? Con questo (pazzesco) video delle Veline: mai viste così

25 dicembre 2020 a

"Prove, emozioni e tanta passione per augurarvi buone feste a modo nostro", scrivono dalla redazione di Striscia la Notizia la sera del 24 dicembre, alla Vigilia. Un augurio molto particolare quello del tg satirico di Canale 5, che ovviamente non era in onda. Auguri "a modo nostro". In che senso? Presto detto, con le Veline, simbolo assoluto dello storico format. E così, in una breve clip pubblicata sui social, ecco che le protagoniste assolute sono loro, Mikaela Neaze Silva e Shaiila Gatta, la coppia più longeva del programma. Meravigliose, sexy e inarrivabili, eccole alle prese con le prove di alcuni stacchetti, il tutto in costumino bianco sfrangiato che le rende semplicemente irresistibili. Già, gli auguri migliori...

