Barbara Palombelli, per Forum "una lunga interruzione": cosa sta succedendo davvero

25 dicembre 2020 a

a

a

Barbara Palombelli chiude l'anno 2020 in bellezza. La conduttrice di Forum e del suo spin-off Lo sportello di Forum trasmessi entrambi su Rete4 anche in questa stagione sta ottenendo ottimi risultati. La Palombelli tornerà in onda a settembre dopo la lunga interruzione dovuta all'emergenza coronavirus in corso. Forum infatti è stato interrotto a marzo ma è tornato con puntate registrate per la stagione precedente.

"Siete un'anomalia". Confronto acceso Italia Viva-Conte: dalla Palombelli le prime indiscrezioni

La conduttrice del Biscione, anche per il nuovo anno, intratterrà i telespettatori con Stasera Italia. Programma, questo, interamente dedicato alla politica e che vede nel weekend un altro noto volto di Mediaset alla guida: Veronica Gentili.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.