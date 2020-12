La Vita in Diretta, Serena Bortone sul vaccino anti-Covid: "Lì starei molto attenta"

29 dicembre 2020 a

Si parla di vaccino a La Vita in Diretta. Ospite del programma di Rai 1 condotto da Alberto Matano la collega Serena Bortone. “I primi che dovrebbero essere vaccinati sono gli operatori delle case di riposo”, ha esordito. Una frecciatina a Vincenzo De Luca che ha saltato la fila? Chissà. E ancora, per ribadire: "Gli operatori delle case di riposo, che curano i pazienti più fragili, lì ci sono dei dati preoccupanti: sono i primi che dovrebbero essere vaccinati. Lì starei molto attenta". In sostanza è il succo del discorso della conduttrice di Oggi è un altro giorno "La salute pubblica è la prima cosa”.

