Unomattina, Tiberio Timperi divorato dall'ansia. "Cosa sono costretto a fare prima della diretta"

Tiberio Timperi appare sempre sereno e sorridente durante la messa in onda di Unomattina in famiglia su Rai1, ma in realtà non è proprio così. Il conduttore ha infatti rilasciato un’intervista a Tv Mia svelando un aspetto poco conosciuto della sua personalità: “Mi alzo verso le 4.30, per essere in tempo negli studi, ma anche perché sono talmente ansioso e preoccupato di arrivare in ritardo che non riesco a riposare più”. Dopo aver confessato il suo problema con l’ansia, Timperi ha svelato un piccolo rimedio personale che ha escogitato: “Prima di entrare negli studi Rai mangio un maritozzo, così placo la mia agitazione”. Ma non se li tiene tutti per sé, spesso li condivide con lo staff di Unomattina in famiglia: “Distribuisco maritozzi per la gioia di tutti”.

