Striscia la Notizia, documenti falsi a Napoli? La (pericolosissima) mossa di Luca Abete

Uno scandalo a Napoli, svelato da Striscia la Notizia. Una truffa svelata dall'inviato Luca Abete, che per indagare si è recato di persona dai "furbetti". Nella puntata del tg satirico in onda su Canale 5 sabato 2 gennaio, infatti, sono stati puntati i fari su un mercato di documenti falsi che si sviluppa nel capoluogo della Campania. I falsari, in particolare, agivano tra i vicoli di Borgo San Antonio, a Napoli, dove ci si imbatte in (pericolosi) furbetti che promettono documenti falsi di vario tipo e, addirittura, dei documenti clonati. "Persone poco raccomandabili", spiega la redazione di Striscia la Notizia rilanciando il servizio. Persone con cui Abete è andato, coraggiosamente, a fare due chiacchiere: ecco come è andata a finire.

Striscia, documenti falsi a Napoli: il servizio

