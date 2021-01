Grande Fratello Vip, Dayane Mello-horror contro Stefania Orlando: "Sei un virus. Entri e...", la lite nella notte finisce in disgrazia

03 gennaio 2021 a

Altre scintille, una notte di litigi e attacchi al Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. L'ultimo scontro è tra Stefania Orlando e Dayane Mello, per certo non nuove agli screzi. La Orlando infatti ha accusato la modella brasiliana di sfruttare le situazioni che si creano nella casa a suo vantaggio, ma soprattutto di farlo gettando gli altri in cattiva luce e avvicinandosi soltanto alle persone che le convengono. Parole che hanno fatto schizzare la Mello, che ha alzato i toni e picchiato duro contro Stefania, affermando: "Tu sei come un virus, entri nel cervello di tutti". Parole particolarmente infelici, al tempo della pandemia. E ancora, ha rincarato: "Tu hai il tuo modo di pensare. Io ho il mio". Da par suo, la Orlando ha replicato a tono: "Tu non sai neanche cosa significhi essere amiche, tu non conosci proprio il senso dell’amicizia. Tu guardi solo quello che conviene a te". E gli stracci continuano a volare...

