Grande Fratello Vip, "dopo la censura bollente...": Salemi-Pretelli, spunta una foto. Triangolo con l'ex?

Francesco Fredella 03 gennaio 2021 a

E ora spunta una vecchia amicizia tra Giulia Salemi, Ariadna Romero (ex di Pretelli) e Pierpaolo Pretelli. Un’amicizia molto solida che ai tempi della loro relazione era sotto gli occhi di tutti. Sui social si alza un polverone dopo quello che sta accadendo nella casa del Grande Fratello vip. Infatti, sta facendo il giro una foto di un posta Instagram di Pierpaolo Pretelli, pubblicato nel 2019 con l’ex Ariadna e il loro figlio. Giulia Salemi lascia un commento: “Ma che belli”. Subito dopo la risposta della Romero, che dice: “Amore mioooo”. L’ex di Monte, Giulia Salemi, sembra che sia legata da una profonda amicizia con Ariadna. Ma ora Pretelli e Giulia nella casa fanno coppia fissa e, stando alle immagini censurate, pare che abbiamo avuto addirittura un rapporto ravvicinato sotto le coperte. Scene hot che il Gf vip ha cancellato totalmente. Cosa penserà Ariadna del nuovo flirt tra il suo ex e Giulia? Mistero. Non parla, non si sbilancia. E tutto fa pensare ad una vera bomba che potrebbe esplodere.

