Grande Fratello Vip, Giulia Salemi e Pretelli fanno se***? Rovinosa reazione di Elisabetta Gregoraci: un caso esplosivo

Giornate infuocate nella casa del Grande Fratello Vip. Già perché nella casa del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, brutale, è scoppiata la passione. I due infatti hanno anche fatto l'amore. Ed Elisabetta Gregoraci, che con Pretelli ebbe una passione mai consumata (tra loro infatti non vi è mai stato neppure un bacio)? Bene, la Gregoraci è "fuggita": è infatti volata a Dubai per stare insieme al figlio Nathan Falco. E darà forfait alla puntata del GfVip in onda tra poche ore su Canale 5: assente in studio. E il sospetto, ovviamente, sorge spontaneo: forse preferisce non trovarsi in studio nella puntata in cui si parlerà a lungo della nuova coppia e delle loro prodezze sotto alle lenzuola? Un sospetto più che lecito.

