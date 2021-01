Striscia la Notizia, il "vip" che ti prosciuga il conto corrente: una spaventosa truffa, cosa non devi (mai) fare

05 gennaio 2021 a

Sono ormai noti i raggiri e le truffe che circolano online, sfruttando illecitamente l'immagine di alcuni volti noti del mondo dello spettacolo, come Jovanotti, Diletta Leotta, Gianluigi Buffon e Antonella Clerici. Striscia la Notizia aveva affrontato la questione già in passato, parlando di alcuni siti che promettevano guadagni miracolosi attraverso investimenti in Bitcoin. Adesso pare esserci stata una svolta nell'intera vicenda. Come spiega Valerio Staffelli nel servizio del tg satirico di Canale 5 in onda lunedì 4 gennaio, una fonte anonima ha messo a disposizione di una testata svedese un database che ha permesso alle forze dell’ordine di sventare questo tipo di attività. In particolare, la polizia svedese ha trovato in Germania un server con tutti i dati e le chiamate dei “furbetti” che hanno architettato questa frode. Frode capitanata da un imprenditore israeliano che risulta essere associato alla Milton Group, nota come fabbrica delle frodi, con sedi in Ucraina, Georgia e Albania.

Striscia, truffe online: ecco il servizio

"Chi era a capo della maxi truffa". Striscia, un colpevole insospettabile: così sfruttava i vip per fare soldi

