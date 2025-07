Corpo decapitato sulla A22? Uno choc: dove trovano la testa 18 anni dopo

La testa di un cadavere trovato sull'A22 il 21 febbraio 2008 è stata trovata oggi in Germania, nel giardino del suocero della vittima. Il ritrovamento, risalente a 18 anni fa, era avvenuto lungo l'autostrada del Brennero, vicino a Chiusa. Per tutto questo tempo, però, quel corpo era rimasto senza nome. Solo di recente la Procura di Bolzano è riuscita a procedere con l'identificazione: l'autore del delitto, avvenuto in Germania, è stato il suocero della vittima, un uomo di origini siciliane, che ha deciso di confessare.

A trovare il cranio in giardino, sotto delle lastre di cemento, è stato il nuovo proprietario della casa del killer, che si trova a Sontheim an der Brenz, come riporta la stampa locale, In ogni caso, sarà necessario attendere gli esiti dell'esame del Dna per averne la conferma assoluta. L'uomo accusato del delitto ha 61 anni e si chiama Alfonso Porpora. La stampa tedesca lo ha soprannominato il "padre-killer di Sontheim". Pare infatti sia stato riconosciuto autore di ben tre omicidi, tutti con la stessa dinamica: prima strangolava le vittime e poi le smembrava nascondendone i resti. Due di loro erano compagni della figlia e per quei delitti sta scontando l'ergastolo nelle carceri tedesche.