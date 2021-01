Grande Fratello Vip, "tuo fratello è cornuto": sfregio di Dayane Mello a Zelletta? La furia della sorella: "Raccapricciante"

05 gennaio 2021 a

“Non è gossip, ma cattiveria”: la sorella di Andrea Zelletta tuona. Difende suo fratello, uno dei primi ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip durante questa edizione lunghissima condotta da Alfonso Signorini su Canale 5. Da pochi giorni, però, Zelletta è stato travolto da una vera bufera: la sua fidanzata Natalia è stata attaccata da Dayane Mello che - senza prove in mano - l’ha accusata di presunto tradimento. Una bomba clamorosa, che ha travolto Zelletta creando un’instabilità senza precedenti. Lui, però, ha cercato di sistemare chiarendo la faccenda con serenità. Ma ora è sua sorella ad attaccare la produzione.

Natalia Paragoni, che si è sempre difesa negato il presunto tradimento, ieri, ha mandato una diffida al reality di Canale5. Come dire: non dovete parlare senza prove in mano. E dopo la sua presa di posizione è arrivata la cannonata della sorella di Zelletta: “Il gossip è altro, questa è cattiveria. Trovo tutto questo davvero raccapricciante. Si amano fatevene una ragione... Signori si nasce, non si diventa”. Un polverone pronto ad alzarsi con una serie di conseguenze mediatiche che potrebbero aprire le porte ad un nuovo scontro. Epocale.

