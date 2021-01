Grande Fratello Vip, “continue richieste di ritocchini”: Urtis esce e spiffera tutto, i nomi delle concorrenti pronte ad affidarsi a lui

06 gennaio 2021 a

a

a

“Un continuo di richieste”. Giacomo Urtis non si è sottratto al gossip dopo essere stato eliminato al termine dell’ultimo televoto del Grande Fratello Vip. Il chirurgo plastico non ha fatto molta strada nel reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, sfavorito dal fatto di essere entrato diversi mesi dopo l’inizio del programma, ma ha svelato diversi retroscena una volta uscito dalla casa di Cinecittà. Ospite dei microfoni di Casa Chi, Urtis ha dichiarato che diverse donne del GF Vip si sono dette pronte ad affidarsi ai suoi ritocchini. “Stefania Orlando me l’ha chiesto, anche Maria Teresa Ruta”, ha reso noto il chirurgo, che ha poi fatto un nome insospettabile: “Anche Dayane Mello voleva fare la liposuzione, ma lei è pazzesca, bellissima”.

"Orribile", in onda va in scena la "carrellata di morti": doccia gelata per Signorini a insultare il Gf Vip anche De Sica

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.