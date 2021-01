Stasera Italia, Luca Zaia e il vaccino: "Da venerdì non possiamo più farlo, abbiamo esaurito le dosi"

06 gennaio 2021 a

a

a

E' più che soddisfatto Luca Zaia: il piano vaccinale in Veneto va avanti come un treno. "Siamo primi in Italia, quasi l’87% dei vaccini fatti, 38mila inoculazioni", ha spiegato il governatore in collegamento con Barbara Palombelli a Stasera Italia su Rete 4. Il presidente della Regione, però, ha anche lanciato un allarme: "Se domani non arriveranno i nuovi vaccini, noi da venerdì non siamo più in grado di vaccinare perché li abbiamo esauriti". Segno che il ritmo delle somministrazioni in Veneto è accelerato. Zaia, infine, sottolinea anche un altro merito tutto veneto: "Siamo la prima regione in Italia ad avere avuto un’anagrafe vaccinale".

"Allora si chiude tutto". Azzolina, crisi di nervi sulla scuola: clamorosa rissa con Zaia, si sfascia tutto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.