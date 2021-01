Grande Fratello Vip, "Ora sono una donna". Giulia Salemi, qua si mette male: cos'hanno scoperto

07 gennaio 2021 a

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono la nuova coppia del GfVip. Ma per molti c'è qualcosa di già vissuto. Le parole che la giovane influencer diceva circa un anno di mezzo fa a Francesco Monte sono praticamente quasi le stesse che rivela all’ex velino di Striscia la Notizia. Il discorso sulla crescita personale e sulla maturazione da ragazza a donna, la Salemi l’aveva già specificato nella stessa sintesi anche alla conclusione del GF Vip 3. Ora alla quinta edizione, sembra che le dinamiche siano le stesse.

La Salemi ha detto a Pretelli che pensa “di essere molto matura” per la sua età. “Sono cresciuta in fretta, sono diventata presto donna. Oggi non affronto più la vita come una mocciosa”, ha aggiunto. E sente il bisogno di mettere delle “basi dal punto di vista affettivo”. Pretelli è apparso entusiasta . “Sono in procinto, sono sulla strada per innamorarmi”., ha sempre detto la Salemi a Zelletta. Ma su Monte, dopo l’esperienza al GF Vip 3, diceva: “Ho provato un sentimento forte che non provavo da anni. Ho messo da parte l’orgoglio inutile e mi sono messa in gioco credendo fino all’ultimo che le favole esistono e che bisogna lottare per il lieto fine che ognuno di noi merita”.

