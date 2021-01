Oggi è un altro giorno, "vai a letto con tuo padre": Ema Stokholma, la confessione agghiacciante sulla madre sconvolge Rai 1

11 gennaio 2021 a

a

a

"Vai a letto con tuo padre". E giù botte. Ema Stokholma, dj e conduttrice radiofonica, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno su Rai1 svela il rapporto da incubo avuto con la madre violenta. "Hai raccontato in un libro di questa madre terribile che senza nessun motivo ti picchiava e nessuno se ne accorgeva", le chiede la Bortone. La donna era affetta da turbe psichiche e fin da bambina Ema ha imparato a convivere con le sfuriate della madre: "Mi accusava di cose talmente assurde, ad esempio di andare a letto con mio padre, che io capivo di non essere il problema. Le violenze avvenivano tutti i giorni, non ho un ricordo di un bacio o di un abbraccio".

"Come si sta con 280mila euro in tasca?". Cannoletta, amara verità sui soldi vinti all'Eredità: Insinna, che imbarazzo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.