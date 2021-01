Grande Fratello Vip, “ecco la mamma ex prostituta”: la sorpresa a Dayane Mello si trasforma in orrore? Le voci dal Brasile

11 gennaio 2021 a

Il sito today.it ha riportato delle anticipazioni scottanti sul Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini che tornerà in onda con una nuova puntata nella serata di lunedì 11 gennaio. Dayane Mello è diventata popolarissima in Brasile, suo paese di origine, proprio grazie alla partecipazione al GF Vip: la modella in oltre tre mesi nella casa si è affermata in qualità di protagonista indiscussa di questo reality. Stasera nella casa di Cinecittà si verificherà una sorpresa che sta facendo discutere molto il web: avverrà un incontro tra Dayane e la madre, con la quale i rapporti sono praticamente inesistenti da anni.

Dal Brasile fanno sapere che il fratello Julian, venuto a conoscenza della sorpresa in programma al GF Vip, si sarebbe detto triste e convinto che il reality voglia fare del male a sua sorella. La Mello potrebbe essere destabilizzata da questo incontro? Nelle scorse settimane si era espressa in questi termini sulla madre: “Lei faceva la prostituta. Io ero piena di pidocchi, tutta sporca e magra magra. Mi ricordo vagamente che mia madre arrivava una volta a settimana, ogni volta con un uomo diverso, e ci portava da mangiare. Abbiamo vissuto la fame e la povertà. Stavamo diventando dei delinquenti, andavamo a rubare al supermercato”. Un’infanzia davvero difficile, corredata da un rapporto con la madre ancora più complicato: che questa possa essere per Dayane l’occasione per riappacificarsi?

