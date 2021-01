I soliti ignoti, "Può succedere...". Amadeus in grosso imbarazzo, la Ignota numero 7 si blocca: sguardi terrorizzati

12 gennaio 2021 a

Imbarazzo a I soliti ignoti su Rai1, con Amadeus e la concorrente vip Gloria Guida costretti a consolare la "ignota" numero 7, che si è inceppata proprio nel momento in cui doveva rivelare un indizio. "Da mio marito mi sono fatta inseguire, ma alla fine...". E qui la signora si blocca, per l'emozione, dimenticando come proseguire la frase. "Non si preoccupi", la rincuora Amadeus a cui aveva rivolto uno sguardo tra l'affranto e il disperato. "Può succedere", gli ha fatto eco la Guida. Alla fine la signora si è ripresa e ha concluso: "Alla fine ha vinto lui per la sua gentilezza e la sua galanteria". Sospiro di sollievo e sorrisi in sala, prima del "triste" finale: la Guida ha sbagliato e non è riuscita ad aggiudicarsi il montepremi di 26.600 euro che sarebbero andati in beneficenza.

