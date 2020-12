I Soliti Ignoti, “concorrente eccezionale”: Amadeus fregato, chi spiffera tutto prima della messa in onda su Rai1

08 dicembre 2020 a

“Se volete vivere un’esperienza emozionante che vi rimarrà tutta la vita, stasera alle 20.30 su Rai 1 guardate I Soliti Ignoti. C’è un concorrente eccezionale (non un ignoto, ma proprio un concorrente”. Così Luca Bizzarri ha anticipato la sua partecipazione al programma condotto da Amadeus, che dal 30 novembre è tornato in palinsesto con un format speciale: diversi vip si stanno mettendo alla prova con il gioco di Rai1 per provare ad aggiudicarsi il montepremi da devolvere in beneficenza. L’altra sera è toccato all’ex senatore Antonio Razzi provare a fare il colpaccio: è arrivato alla prova del parente misterioso con 98.400 euro ma non è riuscito a indovinare. Stasera, martedì 8 dicembre, sarà invece la volta di Bizzarri: “Poi avrete tempo per ringraziarmi”, ha commentato alla fine del suo post su Twitter.

