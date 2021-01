Mario Giordano a Fuori dal Coro imbarazza il governo: "Piano pandemico? La bozza pronta un anno prima"

12 gennaio 2021 a

a

a

"Scandalo piano pandemico: la bozza in realtà era già pronta nel 2019. Fu esaminata nell'aprile di quell'anno. Nomi, cognomi e documenti in esclusiva domani a #fuoridalcoro". Questo il tweet di Mario Giordano per anticipare la puntata di stasera di Fuori dal Coro, in onda su Retequattro, che si occuperà proprio del piano pandemico.

Nuovi documenti, quindi, e nuove rivelazioni per gli spettatori del talk-show di Mario Giordano. Della vicenda si era occupato qualche giorno fa anche Massimo Giletti a Non è l'Arena, in onda su La7. Giletti aveva intervistato proprio Francesco Zambon, il funzionario dell’Oms che ha testimoniato contro Ranieri Guerra. Zambon aveva infatti raccontato di aver subito delle pressioni dal numero due dell’Oms in relazione alla presunta postdatazione del piano pandemico per farlo sembrare aggiornato quando in realtà non lo era.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.