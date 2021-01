Otto e Mezzo, Michela Murgia critica Matteo Renzi: "È un bullo scadente, non ha imparato nulla"

12 gennaio 2021 a

"È un bullo, scadente, non ha imparato nulla dal referendum". Michela Murgia, ospite di Otto e Mezzo in onda su La7 e condotto da Lilli Gruber, ha voluto dire la sua sull'attuale crisi di governo, prendendosela con Matteo Renzi che, secondo lei, è il principale responsabile della situazione: "Le sue istanze potrebbero essere anche legittime, ma come sempre sbaglia il modo. Un politico maturo e intelligente cerca e trova la mediazione", spiega la scrittrice.

Sempre la Murgia poi ricorda anche altri atteggiamenti poco consoni adotatti in passato da Renzi.: "Già ha provato a ricattare gli italiani quando era premier con il referendum costituzionale dicendo 'o votate sì o mi gioco la poltrona'". E su queste parole c'è stata poi la chiosa di Lilli Gruber: "Doveva uscire dalla politica dopo il referendum... qui ci teniamo a mantenere viva la memoria", ha concluso la conduttrice.

