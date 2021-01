Cartabianca, "mi spiace dirlo brutalmente". Bianca Berlinguer, che imbarazzo con Renzi: cosa si sente in diretta

13 gennaio 2021 a

Matteo Renzi, intervistato da Bianca Berlinguer a Cartabianca su Rai 3, stava parlando dell'importanza del Recovery Fund e della centralità delle prossime mosse del governo, quando è stato interrotto dalla stessa conduttrice. "Scusate ma si sente un frastuono terribile da dietro lo studio, se per favore li fate star zitti, siamo in onda, se vogliono chiacchierare da qualche altra parte ci fanno un piacere", ha detto la Berlinguer alzando il tono della voce. Il leader di Italia Viva ha commentato ironicamente: "Sono poco responsabili": una clamorosa frecciatina a coloro che in Parlamento dovrebbero aiutare il premier Giuseppe Conte a non cadere. Infine, la chiusura della conduttrice, ancora piccata: "Mi spiace dirlo brutalmente, ma ci sono dei casi in cui è indispensabile".

