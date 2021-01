DiMartedì, il neopresidente della Corte Costituzionale Giancarlo Coraggio: "Votare durante un'emergenza? Si può"

13 gennaio 2021 a

a

a

Le urne in piena pandemia? Perché no. A DiMartedì il neopresidente della Corte Costituzionale, Giancarlo Coraggio, toglie ogni alibi al governo. "Si può votare durante un'emergenza?", chiede Giovanni Floris. “Tecnicamente sì, costituzionalmente sì”, ha ammesso per poi aggiunger: “Ci sarebbero non pochi problemi di tutela della salute. Ma dal punto di vista costituzionale non vedo un impedimento assoluto”. In pochi secondi il magistrato smonta tutta la dialettica di Pd e M5s. “Come è noto - prosegue alle telecamere di La7 - il Capo dello Stato ha il potere di sciogliere le Camere, ma lo scioglimento è possibile solo se le Camere non sono più in grado di funzionare, di esprimere una maggioranza e quindi un governo”.

"Danni da vaccino? Lo Stato deve risarcire". La toga preoccupa il governo: da Floris una scomoda ammissione

Niente di diverso da quello a cui i giallorossi stanno andando incontro. Se Matteo Renzi fa venire meno il proprio sostegno, Giuseppe Conte sarà costretto a cercare "responsabili", sostituti. Nel caso in cui non si dovessero trovare la sorte dem-Cinque Stelle sarà solo una: tutti a casa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.