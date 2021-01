Pomeriggio 5, Franceska Pepe gela lo studio: "Una mano non si nega", in privato con Sgarbi?

14 gennaio 2021 a

Franceska Pepe è stata la protagonista indiscussa delle prime settimane del Grande Fratello Vip, anche se la sua permanenza nella casa del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini è durata molto poco. La modella ha comunque conquistato una certa popolarità e diverse ospitate televisive, anche per via della presunta relazione avuta con Vittorio Sgarbi. Quest'ultimo ha sempre sostenuto che ci sia stato qualcosa tra loro, ma la Pepe da Barbara d'Urso ha smentito. Ospite di Pomeriggio 5, l'ex gieffina ha dichiarato che "non c'è mai stato nulla tra noi", anche se sul finale ha escalamato con tono un po' malizioso "una mano non si nega a nessuno". Frase che ha un attimo spiazzato la d'Urso, che ha ironicamente chiosato così: "Io direi che con questa abbiamo finito".

