Ballando con le Stelle, terremoto-Zazzaroni: "Ecco chi vince"

Sale la febbre da finalissima. Domani sera, sabato 20 dicembre, su Rai 1 andrà in onda l'ultimo atto di Ballando con le Stelle, subito dopo Affari Tuoi. In attesa dell’ultimo verdetto della stagione, iniziano a circolare le prime previsioni su chi potrebbe alzare il trofeo nel programma condotto da Milly Carlucci. E tra i pronostici, ecco anche quello di Ivan Zazzaroni, storico giudice del programma.

Interpellato da Novella 2000, Zazzaroni non si è sottratto al gioco delle previsioni e ha immaginato uno scenario ben preciso per l’atto conclusivo dello show di Milly Carlucci: "Potrebbe esserci uno scontro finale tra Barbara d’Urso e Francesca Fialdini", ha premesso. Due percorsi molto diversi ma ugualmente solidi, secondo il giornalista, che ha sottolineato come la prima si sia messa totalmente in gioco, offrendo sempre il massimo, mentre ha definito “bravissima” la conduttrice di Da noi a ruota libera.

Nel ventaglio delle possibili vincitrici, però, Zazzaroni ha voluto includere anche un altro nome molto amato dal pubblico: "Potrebbe vincere anche Andrea Delogu, che forse ha qualche imperfezione in più, ma è molto amata e si merita di esserlo". Un'affermazione che tiene conto non solo del percorso in pista, ma anche dell’affetto riscosso dalla concorrente, complice il legame speciale con il maestro Nikita Perotti, che ha fatto sognare molti spettatori. Sogni poi ridimensionati dopo la comparsa di un bacio con un altro uomo, presumibilmente il suo compagno. Resta il fatto che la finale si preannuncia tutt’altro che scontata.