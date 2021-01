L'eredità, "almeno ci hai fatto ridere". La campionessa scivola, Flavio Insinna la umilia: imbarazzo in studio

15 gennaio 2021 a

Finisce male a L'Eredità l'avventura alla Ghigliottina della campionessa Agnese. Dopo aver trionfato al debutto, nella sua seconda serata da vincitrice in carica la signora scivola sulla Ghigliottina finale. Il montepremi non era stratosferico, 14mila euro. Le cinque parole-indizio, "casa", "bolgia", "Pisa", "mondo" e "principe", hanno sviato la campionessa che ha proposto come parola-chiave "corte". La risposta esatta, invece, era "ladri". "Ci riproveremo, alla corte de L’Eredità con la nostra super Agnese", ha annunciato la sconfitta Flavio Insinna, che poi si è abbandonato al suo marchio di fabbrica: la freddura. “Magari anche a corte ci saranno stati dei ladri”. Quindi il "saluto": "Almeno abbiamo riso con la nostra campionessa oggi". Non il massimo come congedo per un'amareggiata Agnese.

