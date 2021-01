Striscia la notizia, "Ci ripensi sennò ci rimette la faccia". La telefonata di Mattarella a "Renzi": "Tranquillo, c'è la Boschi"

15 gennaio 2021 a

La telefonata segreta tra Matteo Renzi e Sergio Mattarella. A Striscia la notizia su Canale 5, dopo il profetico "deepfake" del settembre 2019 con il vaffa del fresco fondatore di Italia Viva al premier Giuseppe Conte, il tg satirico di Antonio Ricci tira un altro colpo basso. Il "Renzi" dell'imitatore Dario Ballantini riceve la chiamata allarmata del presidente della Repubblica: "Deve ripensarci, sennò ci rimetterebbe la faccia".

Clamoroso, Renzi fa il gesto dell'ombrello a Mattarella: il video-bomba "scovato" da Striscia | Guarda

"Non si preoccupi - è la risposta spiazzante dell'ex premier -, noi di Italia Viva c'abbiamo il chirurgo plastico della Boschi, la faccia me la rifanno gratis". E poi dopo aver agganciato per strada la dem Debora Serracchiani, Ballantini-Renzi provoca: "Non capisco perché Di Maio e Zingaretti dicono che sono inaffidabile. Io sono una garanzia, una pugnalata alle spalle la garantisco a tutti!". Come dargli torto.



Ballantini-Renzi e Mattarella, il video integrale di Striscia la notizia

