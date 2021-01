Grande Fratello Vip, "Pretelli? O ha finto o sta fingendo". Pesantissima insinuazione su Elisabetta Gregoraci

16 gennaio 2021 a

Sonia Lorenzini è durata poco all’interno della casa del Grande Fratello Vip, ma ciò non la frena dall’esprimere alcuni giudizi sui concorrenti ancora in corsa nel reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. In particolare l’influencer si è soffermata sulla coppia del momento, quella composta da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: “Che ci sia attrazione tra loro è innegabile. Credo più nell’interesse di Giulia che di Pier”. Quindi la Lorenzini non ha nascosto di avere dei dubbi sull’atteggiamento di Pretelli, che recentemente ha avuto una crisi di pianto e si è sfogato con la psicologa del GF Vip. I dubbi su di lui però rimangono per il fatto di essere passato da Elisabetta Gregoraci alla Salemi come se i tre mesi precedenti non fossero esistiti: “L’ho visto prima piangere e disperarsi per Elisabetta, poi pensare alla sua ex Ariadna Romero e poi avvicinarsi a Giulia… una persona che definisce la Gregoraci il suo Grande Fratello - ha sottolineato Sonia - non può cambiare idea in così poco tempo. O ha finto prima o finge ora! C’è qualcosa che non mi torna”.

