Verissimo, i dettagli del dramma di Matilde Brandi: "Che fine ha fatto l'anello?", scaricata e "fregata"

Il racconto di un dramma, quello di Matilde Brandi, che a Verissimo - la trasmissione di Silvia Toffanin su Canale 5 nella puntata di sabato 16 gennaio - rivela di essere stata lasciata dal suo uomo, Marco, dopo una storia durata quasi 17 anni, pur tra alti e bassi. Il tutto, dopo che la Brandi ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip. "Quando sono uscita dal reality ho trovato un uomo freddo. Ci sono rimasta male, non comprendevo cosa fosse accaduto, anche se avevamo già passato un agosto non bellissimo a causa di una crisi. Poi, ho capito che c'era qualcosa che non andava", ha aggiunto.

“Quello che mi dispiace di più è che sono stata io stessa a chiedere tramite un messaggio se volesse stare ancora con me. Lui mi ha risposto di no. Non me l’ha detto in faccia. Mi sarebbe piaciuto un confronto e conoscere i motivi". E aggiunge: "Da quel momento in poi è sparito, non lo vedo da tre mesi". Dunque, Matilde Brandi ha aggiunto particolari un poco strazianti: "Perché mi ha lasciato? Gli ho fatto la domanda, non ha negato. Forse, non mi ha mai amata perché non ha mai accettato quella che sono. Con Marco mi sono sempre sentita una donna sbagliata. Volevo essere solo amata un po' di più". Infine, una frase che pesa come un macigno: "L'anello che aspettavo? Non è mai arrivato, mi ha lasciata". Un periodaccio, per Matilde Brandi.

