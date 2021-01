TvTalk, la rivelazione di Stefano De Martino: "Cosa c'è scritto sulla carta d'identità di Amadeus". Ma davvero?

16 gennaio 2021 a

Ospite a TvTalk, su Rai 3, ecco Stefano De Martino, ex di Belen Rodriguez, ballerino e soprattutto volto noto di Viale Mazzini. Si racconta e racconta la sua carriera, svelando un curioso aneddoto su Amadeus, a cui la Rai ha nuovamente affidato il Festival di Sanremo. Ma in questo caso, la kermesse dell'Ariston non c'entra. Bensì c'entra un piccolo precedente televisivo, quando De Martino eredità dal collega il programma Stasera tutto è possibile. E Stefano, senza finta modestia, spiega: "Sulla carta d'identità Amadeus ha scritto conduttore, mentre per la mia siamo ancora in fase di lavorazione". E per questo, aggiunge De Martino, "non è stato facile ereditare Stasera tutto è possibile". Insomma, evviva l'onestà.

