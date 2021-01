Amici, imbarazzante gaffe di Giulia Stabile. Maria De Filippi si deve scusare in diretta con Silvia Toffanin

18 gennaio 2021 a

a

a

Una gaffe con tanto di scuse. Ad Amici, nella puntata di sabato 16 gennaio, Maria De Filippi chiede a Giulia Stabile di dare la linea a Verissimo. La ragazza però non ricorda il nome della conduttrice, niente di meno di Silvia Toffanin. "Come si chiama la ragazza di Verissimo? Ho un vuoto…", ha chiesto la ballerina mettendo in evidente imbarazzo la moglie di Maurizio Costanzo. "Giulia devi dire che è finita la puntata e devi dare la linea a Verissimo!“, ha detto ancora alla 18enne romana alquanto stupita per la negligenza.

"Ero sporcacciona. Lui chiedeva e io le buttavo fuori". Prego? Confessione da censura di Iva Zanicchi, anche la Toffanin di sasso

La Toffanin infatti non è solo la conduttrice della trasmissione di Canale 5, ma anche storica compagna di Pier Silvio Berlusconi, vice Presidente e Amministratore Delegato Mediaset. “Scusaci Silvia, è piccola”, si giustifica la De Filippi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.