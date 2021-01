Amici, il pizzino di Lorella Cuccarini: “Mai più con lei", sconcertante richiesta alla produzione Mediaset

19 gennaio 2021 a

“Il mio obiettivo è quello di ripristinare un clima di lavoro costruttivo e non distruttivo”. Per questo Lorella Cuccarini ha deciso di scrivere una lettera contro Alessandra Celentano, avanzando la richiesta alla produzione di evitare che i suoi allievi di Amici facciano lezione con l’altra insegnante. Durante il daytime trasmesso su Canale 5, il nuovo acquisto del cast del talent ha espresso la necessità di seguire in esclusiva con i suoi professionisti i suoi allievi. Pur ribadendo il rispetto per la Celentano, la Cuccarini ha evidenziato aspetti che non le sono proprio piaciuti: “Vorrei precisare per il pubblico che Alessandra ha proposto questa coreografia per i miei due allievi senza comunicarmi nulla o chiedermi un parere”. La Celentano ha risposto definendo la richiesta della collega “eticamente improponibile”, mostrandosi stupita e non poco.

