Grande Fratello Vip, "ci sono le foto": Guenda Goria e Filippo Nardi, raptus di passione in strada. Mamma Ruta umiliata?

Francesco Fredella 20 gennaio 2021

a

a

Adesso spunta una foto di Filippo Nardi e Guenda Goria a braccetto. Nulla di più, ma il gossip s’infiamma di nuovo. Sembrerebbe, da rumors, che tra loro potrebbe esserci qualcosa in più di una semplice amicizia. I diretti interessati, però, frenano e dicono: “Assolutamente no. Solo un incontro dopo il Grande Fratello Vip. Nessun bacio”. Questa è la parola di Filippo Nardi, che qualche giorni fa è intervenuto nel corso di RTL102.5 News mettendo tutti i tasselli della vicenda al proprio posto. Però il settimanale “Chi”, diretto da Alfonso Signorini, ha “pizzicato” i due a braccetto assieme per le vie di Milano. Così, si è riacceso un vero e proprio caso. Sempre secondo rumors i due concorrenti si sarebbe incontrati per chiarirsi dopo le incomprensioni nate nella casa del GF Vip. Nardi, però, smentisce ancora una volta un flirt con la figlia di Maria Teresa Ruta. “Non se ne parla proprio. Siete fuori pista”, ci racconta al telefono. Eppure le foto di “Chi” lo incastrano.

