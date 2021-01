Verissimo, "Salvini? Non importa...". Elisa Isoardi si commuove in studio dalla Toffanin

22 gennaio 2021 a

“È stata la storia più importante della mia vita”: Elisa Isoardi ha definito così la sua relazione con Matteo Salvini durante l’intervista a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin. La conduttrice ha spiegato che si è trattato di un grande amore: “Ho sofferto. Non importa chi ha lasciato chi…Quando si ama tanto si soffre tanto”. La Isoardi, però, ha detto anche che - nonostante tutto – le è rimasto un bel ricordo del suo ex. L’ospite della Toffanin, poi, ha voluto spiegare anche il selfie che lei stessa pubblicò su Instagram dopo la fine della storia con Salvini. Il selfie, che ritraeva la Isoardi e l’ex ministro a letto insieme, all’epoca fece scandalo: “Per me era una foto d’amore con una frase d’amore. Non lo trovo per niente volgare e assurdo”. Parlando del suo lavoro, poi, la conduttrice ha ammesso di sentirsi pronta per nuove avventure dopo il trionfo a Ballando con le stelle e l’esperienza a La prova del cuoco.

