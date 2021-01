Reazione a catena, i campioni a Il filo rosso fanno tremare la Rai: "Abbiamo vinto con un trucco”

23 gennaio 2021 a

I Tre di denari, campioni di Reazione a catena per tante puntate nell’estate di qualche anno fa, sono stati ospiti di Paola Perego a Il filo rosso in onda oggi su Rai2. "Abbiamo un trucco da raccontare: abbiamo iniziato a vincere dopo che ci è stato regalato un enorme corno rosso portafortuna, lungo quattro metri. Lo calavano in studio dall’alto prima di ogni puntata” hanno rivelato.

Ai tempi della loro partecipazione a Reazione a catena, furono anche licenziati dai loro datori di lavoro a causa delle lunghe assenze dovute proprio all’esperienza nel quiz di Rai1, dove il caposquadra ha ricordato di aver conosciuto l’attuale compagna, Rachele, sfidandola in una puntata.

