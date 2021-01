Verissimo, Cristina Chiabotto in lutto per la nonna morta: i suoi segni dall'Aldilà

23 gennaio 2021 a

a

a

A Verissimo, Cristina Chiabotto, che è in dolce attesa di una bambina, racconta il periodo bellissimo che sta vivendo ma anche un lutto recente. «Sono sicura che dietro questo dono ci sia la mia nonna, venuta a mancare per colpa proprio del Covid a maggio. Il ciclo della vita continua. Per un’anima che va via, un’anima arriva».

Cristina rivela di aver visto una farfalla bianca dopo la morte della nonna, a maggio. Secondo lei, è un segno della vita che continua. Infatti, in studio, Silvia Toffanin mostra sul grande schermo alle sue spalle proprio una candida farfalla che sbatte le ali. Ovviamente l'ex Miss Italia si è commossa davanti alla padrona di casa e ai telespettatori di Italia 1.

Cristina Chiabotto si è sposata con Marco Roscio, con cui sta dal 2017.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.