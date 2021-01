Striscia la Notizia, Bianca Guaccero si presenta davanti alle telecamere così: "Da accapponare la pelle"

23 gennaio 2021 a

Striscia la Notizia se la prende con Bianca Guaccero. Il tg satirico di Antonio Ricci non ha apprezzato il look animalier della conduttrice di Detto Fatto. La riprova? Il primo posto dedicato alla Guaccero nella rubrica "Moda Caustica" della trasmissione di Canale 5. "Da accapponare la pella di leopardo", commenta Ezio Greggio. In video si vede la conduttrice ballare con un vestito maculato e sotto stivali alti neri. Da qui la frecciata di Greggio: "Un look bestiale. Bianca si è data al maculato e il suo stilista alla macchia". Prima di lei nella rubrica solo Roberta Capua e l'astrologa di Pomeriggio 5, Ada Alberti.

