Live-Non è la D'Urso, Barbara D'Urso in volo": "Grazie, grazie, grazie". Share da urlo e un lunedì dolcissimo

Francesco Fredella 25 gennaio 2021 a

a

a

Il talk più visto della serata è ancora una volta Live-Non è la d’Urso che con una media del 12% di share batte Che tempo che fa?, fermo al 9,6-8,2% di share e Massimo Giletti. Il suo Non è l’arena non supera il 4,6%. In una Ig stories Barbara D'Urso ringrazia gli ascoltatori. "Ho dormito tre ore e mezza. Sono già in camerino da stamattina ale 8”, dice Barbarella mentre abbraccia un peluche di panda. Picchi di share. Di oltre il 24% di share e 3 milioni di spettatori. Quasi 9 milioni di contatti sui social. La regina di Cologno monzese fa brillare la prima serata di Canale 5 con un ampio spazio all’informazione. L’emergenza Coronavirus, come accade da mesi, occupa la prima parte con approfondimenti e interviste. II commissario per l’emergenza Domenico Arcuri a Live fa il punto sul piano vaccinale e sul ritardo nella fornitura di dosi. Poi le inchieste di Live, grandi interviste (come quella ad Alessandra Mussolini). Le amate, e temute, sfere. E il gossip a tarda notte.

