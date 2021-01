Grande Fratello Vip, "...di m***": raptus di Stefania Orlando al risveglio, regia massacrata

25 gennaio 2021 a

a

a

Non il migliore dei risvegli per Stefania Orlando, che non ha affatto gradito la selezione dei brani mattutini della regia del Grande Fratello Vip. La showgirl è una delle protagoniste indiscusse di questa edizione del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini: le fan page sui social si sprecano, all'interno della casa è seguita davvero con grande attenzione. Arrivando anche a notare il piccolo sfogo al risveglio con la regia: "Che musica di m*** stamattina". E la giornata per la Orlando potrebbe anche peggiorare, dato che stasera - lunedì 25 gennaio - andrà in onda una nuova puntata del GF Vip: chissà se si parlerà del "fratello segreto" Gianni che è apparso a Domenica Live da Barbara d'Urso.

"Branco di inutili, fanno vedere le p*** senza mutande". Andrea Roncato sbrocca contro il GfVip, sfogo brutale: nel mirino...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.