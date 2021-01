Amici, Arisa disperata: "Maria licenziami, non scherzo". Un terremoto per la De Filippi

25 gennaio 2021 a

Arisa e Rudy Zerbi di andare d'accordo proprio non ne vogliono sapere. I due insegnanti di Amici si sono trovati a discutere anche durante la nuova puntata del daytime del programma di Canale 5. Il motivo? Un allievo della cantante, Raffaele. Arisa e Rudy Zerbi infatti si sono trovati in disaccordo sull'esibizione. Inutili i tentativi di calmare le acque da parte di Maria De Filippi. Arisa infatti si è lasciata andare a una richiesta senza precedenti: “Licenziami. Non sto scherzando. È proprio una rottura”.

La cantante è stata più volte criticata con l'accusa di essere troppo buona. Ma lei non ci pensa proprio a cambiare metodo: "Io penso che ci sia un accanimento oltremodo con i miei allievi. Io non vengo a mangiare a casa tua e tu non mi devi scocciare”, ha replicato innervosita mentre Rudy Zerbi ha a sua volta detto la sua: “La colpa non è di Raffaele. Io penso che quella di Arisa sia un’assegnazione completamente sbagliata”. Niente accordo, dunque.

