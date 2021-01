Striscia la Notizia, "dica a Conte di cercare i traslocatori": la telefonata "rubata" tra Renzi e Mattarella

25 gennaio 2021 a

“La posizione di Matteo Renzi nei confronti del governo è ancora ambigua: cosa starà passando per la testa del leader di Italia Viva?”. Se lo è chiesto Striscia la Notizia, che si è dato una risposta avvalendosi del proprio imitatore del fu rottamatore. Il tg satirico di Antonio Ricci ha infatti mandato in una una clip in cui il finto Renzi simula una telefonata con Sergio Mattarella: “Presidente, le devo dare un suggerimento. Se dovesse venire Giuseppe Conte a trovarla le dica di cercare i traslocatori, non i costruttori”. Poi l’imitatore di Striscia ha intercettato diversi parlamentari, con i quali ha fatto ironia sull’attuale crisi di governo: “A staccare la spina a Conte ci ho pensato io, ma a staccarlo dalla poltrona ci vuole qualcun altro”.

