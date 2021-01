Grande Fratello Vip, “esci quando vuoi”. Messaggio in codice a Tommaso Zorzi, smascherato: ecco il suo nuovo lavoro a Mediaset

26 gennaio 2021 a

Tommaso Zorzi sta seriamente pensando di lasciare in anticipo il Grande Fratello Vip. Nonostante sia considerato il favorito per la vittoria finale insieme a Dayane Mello, l’influencer sta rimuginando sulle parole di Francesco Oppini e della madre, che gli sono apparse una sorta di messaggio in codice. Che sia arrivato il momento giusto per abbandonare il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini? In tal caso il pubblico lo eleggerebbe vincitore morale, riconoscendogli di aver spesso retto sulle spalle il peso di un programma che si è prolungato da dicembre a febbraio e poi infine al primo marzo.

Conversando con Maria Teresa Ruta, Zorzi ha confidato di essere tentato dall’idea di varcare la porta rossa il prossimo 8 febbraio, quando era prevista la finale prima dell’ulteriore prolungamento. “Francesco mi ha detto ‘esci quando vuoi’ e anche mia mamma… Sai cosa? Vorrei vivermi al meglio queste due settimane”, ha dichiarato Tommaso. “Io penso che cambierai idea, anche se è strano come te l’hanno detto”, ha replicato Maria Teresa. “O che sto andando male o che secondo me devo uscire. Mia mamma ha detto che non avrei un secondo libero, di uscire quando voglio”, ha ricordato Zorzi.

“Detto così fa strano - ha ammesso la Ruta - quindi magari fuori c’è un’opportunità grossa di lavoro. Tu hai comunque fatto un percorso bellissimo qui dentro”. Alla fine Tommaso ha convenuto che tutto sommato non sarebbe offensivo per il pubblico uscire l’8 febbraio: “Potrei dire agli autori che ho dato, secondo me non sarebbe poco professionale, alla fine sto rifiutando un secondo prolungamento”. Ma quale sarebbe l’opportunità di lavoro che lo attenderebbe all’esterno? Secondo le indiscrezioni di TvBlog, Zorzi potrebbe partecipare all’Isola dei Famosi in qualità di opinionista: il reality condotto da Ilary Blasi inizierà a una sola settimana di distanza dalla finale del GF Vip…

