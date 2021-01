Pomeriggio 5, Barbara d'Urso perde la pazienza con un ospite: “A noi poveracci non fanno ancora il vaccino”

27 gennaio 2021 a

Pomeriggio 5 condotto da Barbara d'Urso si è occupato delle polemiche scoppiatesui vip che sono andati a Dubai, nonostante le restrizioni dettate dal governo per la pandemia da Covid 19. Ad un certo punto però Barbara d’Urso ha perso la pazienza con un ospite che ha dichiarato che a Dubai (dove vive) faranno il vaccino tutti in pochissimo tempo senza particolari problemi.

Barbara d’Urso, visibilmente seccata, ha replicato immediatamente: “Noi qua poverini che viviamo nell’umiltà italiana. Noi non possiamo ancora vaccinarci. A noi poveracci non li danno ancora. Se no ci vaccineremmo." Ma l’ospite di Pomeriggio Cinque, collegato da Dubai, ha replicato alla d’Urso difendendo comunque l’operato di Dubai sulla pandemia. La d’Urso ha poi deciso di non proseguire nella polemica e ha troncato sul nascere il discorso.

“Ma possiamo fare una polemica Dubai Italia? Io direi proprio di no. Facciamo una cosa. Adesso cambiamo argomento.”. Barbara d’Urso ha così cambiato argomento riportando un’indiscrezione su Paolo Brosio. Difatti la conduttrice di Pomeriggio 5 ha rivelato che quest’ultimo pare abbia cercato di baciare Manuela Ferrera: “Gira questa voce.”. E a proposito dei vaccini proprio la d'Urso aveva ospitato a Domenica Live il commissario Arcuri che aveva parlato dei ritardi nella somministrazione dei vaccini: "La settimana prossima ci darà di nuovo il 20% in meno di fiale. Siamo in presenza di una fattispecie insopportabile, imprevista, alla quale va messo riparo. Intraprenderemo azioni legali”. Entro l’autunno fino a 45 milioni di italiani se queste aziende manterranno i patti. Volete sapere se ci credo? No. Se non vedo i vaccini”, ha sentenziato Arcuri.

