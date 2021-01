Striscia la notizia, "tutto orchestrato". Massimo Giletti lecca Nunzia De Girolamo? La bomba: "È abile politicamente..."

29 gennaio 2021 a

a

a

Un Tapiro d'oro inevitabile come la Messa di Natale. Massimo Giletti è stato intercettato a Roma da Valerio Staffelli che gli ha consegnato il premio (poco ambito) di Strisica la notizia, il tg satirico fondato e diretto da Antonio Ricci su Canale 5. La motivazione? Le foto, pubblicate sul settimanale Chi, in cui si vede il presentatore leccare le gambe di Nunzia De Girolamo. "Quelle foto, scattate dal bravo Massimo Sestini, erano private, non erano destinate alla pubblicazione. Era una cosa goliardica", ha commentato Giletti. Incalzato dall’inviato di Striscia ha provato a scaricare la “colpa” sulla De Girolamo, sposata con il ministro Francesco Boccia: "Non escludo che sia stato orchestrato tutto da Nunzia per promuovere il suo programma tv. Politicamente è abile, quindi potrebbe aver interferito su Sestini che ha poi dato le foto al settimanale per fare notizia". Il servizio andrà in onda stasera 29 gennaio a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).

"Gliel'ha suggerito De Luca?". Clamoroso Giletti, la battuta velenosissima contro la sua ex Alessandra Moretti | Video

Dal canto suo, all'indomani della pubblicazione di quella "scandalosa" copertina, la stessa De Girolamo si era fatta una bella risata. "Ci piacciamo, ma non potremmo stare insieme perché io lo insulto di continuo". Giletti invece l'aveva buttata sulla gelosia: "Sono più geloso di suo marito, infatti quel Todaro (Raimondo Todaro, partner dell'ex ministra dell'Agricoltura a Ballando con le stelle, ndr) mi aveva insospettito".



"Dai ragazzi...". Giletti sconcertato, la Moretti parla e lui le volta le spalle: il "disastro di governo" | Video

Anche Stefano Coletta, direttore di Rai1, aveva sentito puzza di bruciato: "Mi sento di dire che, per quello che ho conosciuto di lei, Nunzia è un maschiaccio e ha un rapporto consolidato di amicizia con Giletti. È un’operazione furba e strategica, la valuto da direttore. Non posso dire che non ci sia stata tattica dietro questa scelta. È una boutade, un gioco. Non credo che questo servizio fotografico sia incoerente con la sua storia".

Giletti lecca le gambe a Nunzia De Girolamo, la foto pazzesca scatena Dagospia: "Il ministro cosa ne pensa?" | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.