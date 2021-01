Il Cantante mascherato, gaffe clamorosa di Patty Pravo: "Della Gherardesca..."

30 gennaio 2021 a

a

a

Si parte con una gaffe. E Il Cantante Mascherato inizia con Patty Pravo che dice qualcosa di particolare a Costantino Della Gherardesca, durante il programma. “Ci conosciamo da anni ma è un onore per me essere chiamato Gherardino, va benissimo”, dice Costantino. Insomma sembra che la “ragazza del Piper” a stento sappia chi è Costantino.

Al Bano avvistato proprio lì, clamorosa indiscrezione: solo una coincidenza? Novità in tv

Sono 9 maschere in gara, che si esibiscono con pochi indizi sulle loro identità. I giurati ipotizzano chi possa nascondersi dietro quei travestimenti.

Ricordiamo che in giura ci sono Flavio Insinna, Francesco Facchinetti e Caterina Balivo, Costantino Della Gherardesca e Patty Pravo. Ma ad un certo punto spunta il Lupo. Chi è? Francesco Facchinetti pensa che sia ‘zio’ Riccardo Fogli (ex Poog). Ci prova Caterina Balivo, che dice: “Lui è un Lupo che si è fatto ingannare da un volpe ma ho paura a dirlo perché non ho molta confidenza”. Il significato è sottilissimo. La volpe sarebbe Patty Pravo che ebbe una relazione con Riccardo Fogli (che mollò Viola Valentino e i Pooh). Patty Pravo non dice nulla. Secondo lei dietro il Lupo potrebbe esserci Riccardo Fogli.

"Scippo a Mediaset". Cantante mascherato, in Rai gira una voce clamorosa: ribaltone Carlucci, chi porta in giuria

Ma le gaffe non mancano. Patty Pravo sbaglia il nome di Francesco Sarcina (con un accento diverso).Insomma, una puntata piena di colpi di scena con il malore di un membro dei Ricchi e poveri, che si nascondono dietro l’Alieno. Inizia così lo show di Rai1, che sfida il Gf vip (pieno di sorprese e colpi di scena). Si preannunciano puntate scoppiettanti. Tenetevi pronti. Potrebbe accadere di tutto, sotto quelle maschere.

"Troppi pochi soldi". Un siluro contro Milly Carlucci: pesantissimo rifiuto-vip (e attacco alla Rai 'spilorcia')

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.