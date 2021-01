Grande Fratello Vip, “ingannata dalla mia famiglia": Guenda Goria, una drastica accusa alla madre e ad Amedeo Goria

30 gennaio 2021 a

a

a

Guenda Goria è stata una delle protagoniste delle prime settimane del Grande Fratello Vip: la sua eliminazione a sorpresa tramite il televoto ha lasciato di sasso una parte cospicua di telespettatori del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, ma la figlia di Maria Teresa Ruta sta facendo parlare di sé anche fuori dalla casa. Il settimanale DiPiù ha pubblicato una lettera che Guenda ha scritto a suo padre Amedeo Goria, tirando fuori alcune questioni familiari che l’hanno fatta soffrire molto.

"Cosa vuoi che mi faccia?": tutto vero, Alfonso Signorini fa a pezzi Carlucci e Rai 1

In particolare ha svelato che per molto tempo non è riuscita a perdonare ai suoi genitori di aver finto di stare ancora insieme anche se ormai il loro matrimonio era finito da anni: “Mi sono sentita una stupida. Mi sono sentita ingannata dalla mia stessa famiglia. I bambini non andrebbero mai illusi”. Inoltre Guenda ha chiesto al padre di provare a ricostruire un dialogo con la madre, che tutt’oggi è ancora all’interno della casa del GF Vip, perché è stanca di fare da mediatrice: “A volte penso che tu e la mamma abbiate solo sbagliato i tempi, forse se il vostro incontro fosse avvenuto ora che siete più maturi, ho la sensazione che avrebbe retto”.

Entra nella casa, ma non da sola: il diktat "bestiale" di Alda D'Eusanio, Mediaset costretta alla resa. Questa sera...

La Goria si è espressa anche sul gossip e sulle critiche ricevute dal padre: l’ex concorrente del reality di Canale 5 è infatti finita al centro del chiacchiericcio per alcune vicende sentimentali, tra una presunta storia con Telemaco e un flirt ancora più presunto con Filippo Nardi. “Non attaccare le mie scelte in campo sentimentale - ha scritto Guenda - lasciami sbagliare. Lasciami libera di provare a essere felice”.

"Mi ha massacrato. Pensate che anche mia figlia...". Amedeo Goria, bomba contro la Ruta: un terremoto in famiglia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.