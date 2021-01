Grande Fratello Vip, "tutto già scritto": il post (poi cancellato) getta ombre cupe su Signorini

30 gennaio 2021 a

Piccolo caso al Grande Fratello Vip a causa di un post (poi rimosso in fretta) di Natalia Paragoni, la fidanzata di Andrea Zelletta. Quest’ultimo non è riuscito ad approdare direttamente in finale al reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, avendo perso il testa a testa al televoto con l’amico Pierpaolo Pretelli. “Tutto già scritto”, era stato il commento sibillino della Paragoni in una story di Instagram. Così facendo l’influenzar ha alimentato ulteriormente le polemiche sul televoto, dato che i vari sondaggi in rete davanti in vantaggio Zelletta, che aveva avuto a favore una campagna social massiccia.

Eppure a spuntarla è stato Pretelli, con Signorini che ha svelato che per questa votazione sono state espresse oltre 6 milioni di preferenze: segno che la sfida era sentita dai telespettatori del GF Vip, che ovviamente non sono così tanti, ma ormai i modi più o meno leciti (messi in atto dai fan ovviamente, non dal reality) con cui si influenza il televoto non fanno più notizia. Successivamente la Paragoni ha cancellato il post e ne ha pubblicato un altro per elogiare il suo compagno: “Vali tanto”.

Un messaggio che però non può essere letto da Zelletta, che ieri dopo la puntata ha avuto un crollo emotivo. “Non ho più l’energia. Basta, me ne vado. Voglio stare con la mia fidanzata”, ha dichiarato a causa di una discussione con Maria Teresa Ruta, nata a causa di alcune nomination difficili da affrontare per chi è ormai in gioco da oltre quattro mesi.

