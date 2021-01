Otto e Mezzo, "Renzi non ha risposto": Gruber, il dettaglio che spiega tutto. Conte salta al "secondo giro"?

30 gennaio 2021 a

a

a

Lilli Gruber ha aperto la puntata di Otto e Mezzo di sabato 30 gennaio ospitando in studio Simona Sala. La direttrice di Rai Radio 1 e del Gr ha espresso il suo punto di vista sulla crisi di governo in corso, con Pd, M5s e Italia Viva che oggi pomeriggio sono stati impegnati nei rispettivi incontri alla Camera con Roberto Fico, incaricato dal presidente Sergio Mattarella di “esplorare” la possibilità di un Conte ter. “Io credo che ci sarà bisogno di un secondo giro di consultazioni, da lunedì si cercherà di stringere”, ha dichiarato la giornalista, che poi ha condiviso la sua analisi con i telespettatori di La7: “Pd e M5s insistono sul piano A, quindi sul Conte ter”.

"Documento scritto". Renzi pronto a firmarlo, ma alle sue condizioni: così ha in pugno Pd e M5s

Matteo Renzi non ha però ancora sciolto le riserve in questo senso: “Non ha risposto sul nome, ha detto che vuole stare sul programma, Forse è normale non scoprire tutte le carte subito, però anche alla domanda sul Mes ha detto che molte cose lo dividono dagli alleati ma cercherà di trovare un accordo. Bisognerà capire se tale accordo arriverà su Giuseppe Conte o se Renzi farà un altro nome, oggi non ne sono stati proprio fatti”.

"Siamo pronti a tutto". Anche a perdere la dignità: a cosa si riduce per il potere, per Zinga il punto più basso

Poi la Gruber si è rivolta a Luca Telese, che è sempre molto critico con Renzi, tanto da non credere che per ora sia il vincitore indiscusso, come invece tutti o quasi lo dipingono: “Sembra un fumetto di Topolino, quando gli chiedono su Conte sì o no, si vedono i pugnali nella sua testa ma intanto dice che i nomi non contano. Stiamo facendo una crisi sui nomi, almeno abbia il coraggio di ammetterlo. Renzi avrà vinto se Conte non sarà il prossimo premier e avrà perso se sarà costretto a sostenerlo, magari con Conte che riesce a imbarcare altri responsabili che potrebbero finire per divorare Italia Viva”.

"Questo è pazzo, così sbattiamo". Italia Viva si ribella a Renzi e le chat interne esplodono contro Matteo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.